«Барселона» — «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — 23:00 по московскому времени. Okko покажет матч в прямом эфире.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.
«Барселона» примет «Айнтрахт» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — 23:00 по московскому времени. Okko покажет матч в прямом эфире.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.