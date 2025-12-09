Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.00
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2

Фердинанд написал «Бруну — это проблема ???» после 2+1 капитана «МЮ» против «Вулверхэмптона»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высмеял мнение болельщиков о том, что капитан команды Бруну Фернандеш является проблемой для команды.

Источник: Спортс"

«Бруну — это проблема ???», — написал Фердинанд на фоне двух голов и результативной передачи полузащитника манкунианцев в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (4:1).

В этом сезоне Фернандеш забил 4 гола и сделал 6 передач в 15 матчах АПЛ.