Фердинанд написал «Бруну — это проблема ???» после 2+1 капитана «МЮ» против «Вулверхэмптона»

«Бруну — это проблема ???», — написал Фердинанд на фоне двух голов и результативной передачи полузащитника манкунианцев в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (4:1).
В этом сезоне Фернандеш забил 4 гола и сделал 6 передач в 15 матчах АПЛ.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высмеял мнение болельщиков о том, что капитан команды Бруну Фернандеш является проблемой для команды.
