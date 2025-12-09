Ричмонд
Дочь Аленичева об астрологии: «Мои разборы стоили 3 тысячи рублей, когда начинала. Со временем платят больше — 20 тысяч. Почему бы не стать наследницей Заремы в этой сфере»

Полина Аленичева, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, рассказал о своих источниках дохода.

Источник: Спортс"

— Откуда действительно берешь доход?

— Какая-то часть — с астрологии.

— Расскажешь, в чем суть?

— Делаю разборы. Многих серьезно интересуют натальные карты. Это не гороскоп из газеты. С помощью звезд рассказываю о работе, предназначении человека. А до этого занималась картами таро.

— Сколько стоит одна консультация?

— У кого-то 20 тысяч рублей, у кого-то — 50. Знаю, берут 100 тысяч за сеанс!

Если человек интересуется самореализацией, переездом, болезнями — разбор натальной карты стоит того. Мне кажется, цена адекватная. С моей помощью люди чувствуют себя увереннее.

— А что у тебя по расценкам?

— Когда я только начинала, мои разборы стоили 3 тысячи рублей. Со временем платят в разы больше — 20 тысяч.

— Как ты пришла к астрологии?

— В 11 классе увлекалась гороскопами, угадывала судьбу на день по мелочи, а потом взяла огромный курс у астролога Кручинкиной. Когда его закончила, много училась, практиковалась на натальных картах друзей.

Сейчас в процессе обучения — хочу, чтобы было идеально. Астрология мне ближе всего, хотя мне нравилось раскладывать карты таро.

— Если к тебе сейчас обратится «Спартак» и предложит должность астролога при выборе нового тренера, ты согласишься?

— Будет очень круто!

— В последние годы правления Леонида Федуна «Спартаком» его спутница Зарема Салихова обращала внимание на гороскоп при выборе тренеров.

— Даже не знала об этом! Почему бы и не стать ее наследницей в этой сфере. Я всегда хочу быть в центре внимания, — сказала Полина Аленичева.