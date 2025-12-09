Ричмонд
Черчесов о шансах России на ЧМ-2026 в случае участия: «Слово “если” не люблю. Я могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопросы по поводу жеребьевки ЧМ-2026, которая прошла 5 декабря.

Источник: Спортс"

— Смотрели жеребьевку чемпионата мира?

— Видел группы мимоходом.

Честно говоря, времени нет найти на трансляцию пару часов — это все-таки не спортивное соревнование. Посмотрел на группы, нас не увидел — смысла дальше изучать нет.

— Есть какие-то ожидания от чемпионата мира? Может, фавориты?

— Пока никаких. Ближе к чемпионату мира и посмотрим. Сейчас нужно самим работать по планам, они сверстаны — тренировки, игры, сборы.

— Если бы современная молодая и бегущая сборная России играла на чемпионате мира, она могла бы претендовать на что-то серьезное?

— Вы обратились с этим вопрос по неправильному адресу.

Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически. Эта команда, как вы говорите, молодая и бегущая, если будет играть на таком уровне — мы сможем что-то оценивать всерьез.

Теоретически рассуждать можно, конечно, о чем угодно, но вы знаете, что слово «если» я не люблю, — сказал Станислав Черчесов.

Жеребьевка ЧМ-2026: Франция Мбаппе — с Норвегией Холанда, Англия — с Хорватией, Бразилия — с Марокко. У Узбекистана — Роналду.