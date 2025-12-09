От Дзюбы до Месси. Самые громкие уходы футболистов бесплатно

В начале декабря стало известно, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не будет продлевать контракт с клубом. На решение игрока повлияли неопределенность клуба (руководство медлило с предложением и поначалу предлагало контракт с низкой зарплатой) и настойчивость ЦСКА, куда, скорее всего, Баринов и уйдет.
Теперь красно-зеленые остались ни с чем, больших денег за своего многолетнего лидера они уже не получат, а в конце декабря игрок уже сможет заключить соглашение с «армейцами», которое вступит в силу в июне следующего года. А ведь Баринов защищал цвета «Локомотива» 10 лет. В современном футболе редко встретишь игроков, которые в течение всей своей карьеры остаются преданными одному единственном клубу. На ум приходят разве что Коке, Рожерио Сени и Игорь Акинфеев. Баринов тоже был в этом списке, но скоро он попадет в разряд игроков, которые были лидерами своих команд, но ушли оттуда за гроши. Подобных историй достаточно, предлагаем вспомнить самые громкие из них. И да, в списке будут только те футболисты, которых клубы хотели сохранить.
Александр-Арнольд Трент
Родился в Ливерпуле, попал в академию одноименного клуба в шесть лет. Был капитаном молодежных команд, а в 2016 году дебютировал за основу в матче Кубка лиги против «Тоттенхэма» (2:1). В сезоне-2017/18 англичанин завоевал себе место в стартовом составе, которое за ним прочно закрепилось на долгие годы. Трент выделялся среди крайних защитников своими кроссами, за счет чего он стабильно отдавал по 12−13 голевых передач в АПЛ — космический показатель. В «Ливерпуле» игрок добился многого — дважды стал чемпионом Англии, по разу победил в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Англии, Кубке английской лиги, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Трент провел за красных 354 матча в различных турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 92 голевыми передачами. Он был любимцем болельщиков как минимум за тот знаменитый розыгрыш углового в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной». Но в последние годы в плане результативности и игры в целом у футболиста наметился регресс, и он решил, что ему необходим новый вызов. Поэтому Трент не стал продлевать контракт с «Ливерпулем» и перешел в «Реал». Любовь фанатов «мерсисайдцев» мгновенно улетучилась, а в Испании Александр-Арнольд своим пока не стал, мешают травмы. Но «Реал» точно в выигрыше, получив в свое распоряжение топового латераля всего за €10 млн, если верить инсайду Фабрицио Романо. По сообщению журналиста, мадридский клуб хотел, чтобы Трент сыграл на клубном чемпионате мира, поэтому согласился заплатить. Звучит странновато, учитывая статус турнира, но все равно деньги были потрачены мизерные.
Артем Дзюба
Ну куда же без самого скандального игрока России. Артем громко уходил из «Локомотива» и «Зенита», испортив отношения с главными тренерами, но для нашего списка подойдет другая история — уход нападающего из «Спартака». Дзюба является воспитанником красно-белых, долго пробивался в основу команды, поездив по успешным арендам, и наконец блеснул на старте сезона-2014/15. Пошли разговоры о новом контракте, но переговоры сорвались. Игрок позже говорил, что причиной разногласий стало нежелание руководства клуба поднимать ему зарплату до уровня лидеров команды. Хотя «Спартак» явно хотел сохранить нападающего, вот что говорил тогдашний владелец клуба Леонид Федун в интервью ТАСС: «Мы сделали Дзюбе три предложения по новому контракту, которые он отклонил». В итоге Артема сослали в новую аренду в «Ростов», а летом 2015-го он в статусе свободного агента перешел в «Зенит», где стал одним из лучших российских форвардов современности. Кажется руководство «Спартака» ошиблось.
Даниил Круговой
А здесь прогадал уже сам «Зенит». Круговой является воспитанником сине-бело-голубых, но путь в основу команды у него получился очень тернистым. Сначала игрока отпустили в «Уфу», где он дебютировал на профессиональном уровне. В сезоне-2019/20 его обратно выкупил «Зенит», но тут же отдал в аренду уфимской команде, где тот провел еще один год. Лишь после этого Круговой вошел в стартовую обойму петербургской команды, причем россиянину приходилось постоянно бороться за попадание в состав, на позиции левого защитника играл незаменимый Дуглас Сантос. Поэтому Круговой не получал достаточного количества игрового времени, и так продолжалось вплоть до 2024 года, когда встал вопрос о продлении контракта. «Зенит» хотел сохранить Кругового из-за нужного паспорта и относительно молодого возраста, да и сам игрок периодически выдавал качественные отрезки и был полезен. За несколько месяцев до истечения контракта руководство сине-бело-голубых сделало россиянину предложение на улучшенных условиях, но тот отказался, так как его не устраивало малое количество игрового времени. Параллельно с этим Круговой вел переговоры с ЦСКА, и уже через неделю после отказа «Зениту» он договорился о переходе в армейский клуб. Для боссов петербургской команды это оказалось настолько сильным ударом, что игрока «сослали» в «Зенит-2» до конца сезона. Впрочем, сейчас игрок точно не переживает из-за этого: в ЦСКА он наконец получил твердое место в основе и нашел себя в роли игрока атаки. За полтора года Круговой забил пять голов и отдал девять голевых передач в РПЛ.
Джанлуиджи Доннарумма
Единственный вратарь в нашем списке из-за нежелания продлевать контракт стал одним из самых ненавидимых людей в Милане. В детстве Доннарумма играл в академии «Наполи», поэтому его с большой натяжкой можно назвать воспитанником «россонери». Тем не менее голкипер у всех ассоциировался с «Миланом», и поначалу все было прекрасно. Он дебютировал в Серии А уже в 16 лет и сразу стал основным вратарем команды. «Милан» тогда переживал не лучшие времена, поэтому из трофеев у Доннаруммы только Суперкубок Италии (2016), но индивидуальных наград у молодого вратаря достаточно. А вот отношения с болельщиками «Милана» испортились в 2017 году, когда Доннарумма отказался продлевать контракт. Тут стоить напомнить, что агентом игрока являлся ныне покойный Мино Райола, который умел выбивать деньги. В итоге руководство пошло на попятную и продлило соглашение с вратарем, но фанаты отныне стали называть его «Долларуммой». Спустя четыре года история с истекающим контрактом повторилась, только на сей раз «Милан» не смог удовлетворить требования игрока, и тот поехал в ПСЖ, где за четыре года завоевал кучу трофеев. К слову, из ПСЖ вратарь тоже уходил скандально, но там инициатива исходила от клуба. Сейчас Доннарумма выступает за «Манчестер Сити», с которым, возможно, добьется новых успехов в своей карьере. А «Милан» на следующий сезон после ухода вратаря завоевал долгожданный чемпионский титул, поэтому можно сказать, что все оказались в выигрыше.
Хвича Кварацхелия
Полузащитник сборной Грузии начинал у себя на родине, где его нашел московский «Локомотив». В клубе сразу разглядели большой талант и в зимний перерыв сезона-2018/19 арендовали его на полгода. Хвича неплохо себя проявил, поэтому летом встал вопрос о его подписании. Казалось, все сложится, Юрий Семин даже взял игрока на тренировочные сборы и рассчитывал на него как на игрока основы. Тогдашний генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе тоже вроде бы хотел видеть Хвичу в команде, но по итогу Кварацхелия ушел в «Рубин». Руководство «железнодорожников» называло причиной срыва трансфера гораздо более выгодное предложение со стороны казанского клуба. «Мы не сочли возможным повторить финансовое предложение, которое они получили. Оно существенно выше», — говорил Кикнадзе. Однако игрок отрицал переход в другой клуб ради денег и жаловался на плохие условия, которые предлагало руководство москвичей. А больше всех сожалел о несостоявшемся переходе Юрий Семин: «Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Хвича — суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли». Что стало дальше с Хвичей, вы прекрасно знаете: спрогрессировал в «Рубине», транзитом через Грузию уехал в Европу, где и блистает.
Роберт Левандовски
В первые годы игры на профессиональном уровне здорово себя проявил в Польше и в 2010 году отправился на повышение в дортмундскую «Боруссию». В составе «шмелей» нападающий продолжил прогрессировать, дважды став чемпионом Германии, а также один раз обладателем Кубка Германии. После этого вполне закономерно к Левандовскому возник интерес со стороны многих топ-клубов, включая «Баварию». Поляк сразу решил, что именно эта команда ему больше всего подходит, и еще в сезоне-2012/13, за полтора года до истечения контракта, стало известно, что он не будет продлевать соглашение с «Боруссией». Изначально «Бавария» заходила с предложением в районе €30 млн, но позже решила дождаться окончания контракта, чтобы забрать нападающего бесплатно. Вместе с «Боруссией» Левандовски добрался до финала Лиги чемпионов — 2013, где они уступили мюнхенцам, что было символично. В последнем для себя сезоне в футболке «шмелей» Левандовски впервые стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. После перехода в «Баварию» он повторил это достижение еще шесть раз и попутно собрал множество командных и индивидуальных наград, став одним из лучших нападающих в истории футбола.
Килиан Мбаппе
Еще одна суперзвезда, которую не смогли вовремя продать. Мбаппе рано раскрылся, став лидером «Монако» в 17 лет. В сезоне-2016/17 нападающий стал чемпионом Франции и был отдан в аренду в ПСЖ с обязательной опцией выкупа за €180 млн. Огромная сумма, однако Мбаппе ее полностью отработал. За семь лет в составе парижан нападающий несколько раз выиграл все внутренние соревнования и неоднократно признавался лучшим игроком Лиги 1. Чего уж там, Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ (256 голов). Однако с руководством клуба у игрока возникали терки. Француз с детства был болельщиком «Реала» и мечтал перейти в стан «сливочных», чтобы выиграть Лигу чемпионов. В 2022 году Мбаппе был близок к переходу, но в последний момент решил продлить соглашение с ПСЖ до 2024 года с опцией продления до 2025-го. Нападающий честно отыграл еще два сезона, после чего наконец ушел в королевский клуб. Там Мбаппе начал неплохо, выиграв в первом сезоне «Золотую бутсу», но значимых трофеев он пока не завоевал.
Лионель Месси
Ну и куда же без драматичной истории расставания Лео с «Барселоной». Для аргентинца этот клуб был всем: Месси выступал за него почти 20 лет и за это время превратился из молодого таланта в инопланетянина. 10 раз Лео становился чемпионом Испании, восемь раз выигрывал Суперкубок Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей, в составе «Барселоны» он выиграл почти все свои «Золотые мячи». В 2020 году Лео был близок к уходу из клуба из-за конфликта с руководством в лице Хосепа Бартомеу, но в итоге тот ушел сам.
Казалось, счастливый конец, однако в следующем году «Барселоне» аукнулся коронавирус, ударивший по финансам клуба, и с продлением истекающего контракта начались проблемы. Из-за строгого потолка зарплат в чемпионате Испании каталонскому клубу пришлось попросить Месси пойти на снижение зарплаты аж в два раза, попутно началась распродажа молодых игроков, чтобы расчистить место под Лео. Аргентинец согласился на новые условия, но этого оказалось недостаточно — слишком велика была финансовая нагрузка на клуб. В итоге легенда ушла свободным агентом, такой вот печальный конец.
Денис Бояров