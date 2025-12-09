От Дзюбы до Месси. Самые громкие уходы футболистов бесплатно

А здесь прогадал уже сам «Зенит». Круговой является воспитанником сине-бело-голубых, но путь в основу команды у него получился очень тернистым. Сначала игрока отпустили в «Уфу», где он дебютировал на профессиональном уровне. В сезоне-2019/20 его обратно выкупил «Зенит», но тут же отдал в аренду уфимской команде, где тот провел еще один год. Лишь после этого Круговой вошел в стартовую обойму петербургской команды, причем россиянину приходилось постоянно бороться за попадание в состав, на позиции левого защитника играл незаменимый Дуглас Сантос. Поэтому Круговой не получал достаточного количества игрового времени, и так продолжалось вплоть до 2024 года, когда встал вопрос о продлении контракта. «Зенит» хотел сохранить Кругового из-за нужного паспорта и относительно молодого возраста, да и сам игрок периодически выдавал качественные отрезки и был полезен. За несколько месяцев до истечения контракта руководство сине-бело-голубых сделало россиянину предложение на улучшенных условиях, но тот отказался, так как его не устраивало малое количество игрового времени. Параллельно с этим Круговой вел переговоры с ЦСКА, и уже через неделю после отказа «Зениту» он договорился о переходе в армейский клуб. Для боссов петербургской команды это оказалось настолько сильным ударом, что игрока «сослали» в «Зенит-2» до конца сезона. Впрочем, сейчас игрок точно не переживает из-за этого: в ЦСКА он наконец получил твердое место в основе и нашел себя в роли игрока атаки. За полтора года Круговой забил пять голов и отдал девять голевых передач в РПЛ.