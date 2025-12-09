«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках

— Вопрос с подвохом: Марадона или Месси?
— Сравнения отвратительны. Лучше этих двоих никого не будет. Лео очень долго оставался на вершине; это невероятно сложно.
В Ла Лиге больше никогда не будет противостояния как Месси и Криштиану. Они раскрыли друг в друге все самое лучшее. Они оба были сильнейшими в свое время.
Эпохи разные: на Диего фолили гораздо чаще, не было ВАР… Но то, что сделал Лео, произвело революцию в футболе. Его футбол — другой вид спорта, — сказал Родригес.
