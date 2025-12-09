Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.83
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.06
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.60
П2
2.23
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.84
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.94
П2
3.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.78
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.93
П2
7.28

«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках

Бывший полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Макси Родригес заявил, что Лионель Месси и Криштиану Роналду помогли друг другу стать лучше.

Источник: Спортс"

— Вопрос с подвохом: Марадона или Месси?

— Сравнения отвратительны. Лучше этих двоих никого не будет. Лео очень долго оставался на вершине; это невероятно сложно.

В Ла Лиге больше никогда не будет противостояния как Месси и Криштиану. Они раскрыли друг в друге все самое лучшее. Они оба были сильнейшими в свое время.

Эпохи разные: на Диего фолили гораздо чаще, не было ВАР… Но то, что сделал Лео, произвело революцию в футболе. Его футбол — другой вид спорта, — сказал Родригес.

Макси Родригес: «Говоря “Месси”, мы подразумеваем футбол. Есть “до” и “после” него. Мир футбола будет плакать, когда Лео завершит карьеру».