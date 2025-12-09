Ричмонд
Месси стал самым ценным игроком сезона в МЛС. Форвард «Интер Майами» первым в истории дважды подряд получил приз

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона МЛС второй раз подряд.

Источник: Спортс"

38-летний форвард сборной Аргентины получил приз имени бывшего футболиста сборной США Лэндона Донована.

Приз вручается по итогам регулярного чемпионата. В 28 матчах Месси забил 29 голов и сделал 19 результативных передач.

Чемпион мира стал первым футболистом в истории МЛС, получившим приз MVP в двух сезонах подряд. Награда вручается с 1996 года, дважды ее также получал Предраг Радосавлевич (1997, 2003), игравший за «Канзас-Сити».

Месси набрал 70,43% голосов. У ближайшего преследователя — Андерса Дрейера («Сан-Диего») — 11,15%.

Напомним, что ранее «Интер Майами» впервые выиграл Кубок МЛС, победив в финале плей-офф «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера (3:1). Лионель отдал два голевых паса в матче за трофей и стал MVP плей-офф.

Фото: x.com/MLS.

Месси взял МЛС! Двумя ассистами вручил «Интеру» такой долгожданный трофей.