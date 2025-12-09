Салах может перейти в «Аль-Хилаль», «Сан-Диего» или «Чикаго Файр». В «Интер Майами» Месси вингера «Ливерпуля» не будет (The Athletic)

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки — не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку клуба на матч Лиги чемпионов с «Интером».