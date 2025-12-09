Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
0
:
Спортинг
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.30
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.50
П2
2.23
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.25
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.75
П2
3.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.95
П2
3.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.78
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.93
П2
7.28
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Салах может перейти в «Аль-Хилаль», «Сан-Диего» или «Чикаго Файр». В «Интер Майами» Месси вингера «Ливерпуля» не будет (The Athletic)

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или в Северной Америке.

Источник: Спортс"

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки — не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку клуба на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Летом 2023 года «Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» на 150 миллионов фунтов. Интерес к Салаху со стороны клубов Ближнего Востока с тех пор только возрос. Считается, что у «Аль-Хилаля» есть ресурсы для заключения сделки с Мохамедом.

По данным The Athletic, если Салах решит переехать в США, он может оказаться в «Сан-Диего» — американский клуб принадлежит египетско-британскому миллиардеру Мохамеду Мансуру.

Многие связывают Салаха с возможным переходом в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Однако источник, знакомый с планами чемпионов МЛС, сообщает, что у клуба уже есть на примете игрок, который займет освободившееся после завершения карьеры Жорди Альбы место.

Другой вариант Салаха в МЛС — «Чикаго Файр», который хочет пригласить звезду мирового масштаба. Клуб ранее претендовал на Неймара и Кевина де Брюйне, но по разным причинам трансферы не состоялись. Владелец «Чикаго» Джо Мансуэто готов на большие расходы.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что «Чикаго Файр» пытался подписать Салаха до того, как вингер в апреле подписал новый контракт с «Ливерпулем». «Чикаго» снова может попытаться приобрести футболиста.

«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью — главное ⚡

«Салах бросил “Ливерпуль” под автобус». Мощное выступление Каррагера.

Интервью Салаха — лицемерие и эгоизм. Пора прощаться.

«Стыдоба, Мо». Хоть кто-то понял и поддержал Салаха?