«Гусев ходил как важный гусь, а потом на него нашипел Слуцкий. И Ролан превратился в утенка, перестал флексить». Егоров о тренере «Динамо»

«Ролан Гусев начал в “Динамо” с хорошего флекса, навыпендривался на Карпина (Гусев критиковал Луиса Мартинеса, тренера по физподготовке из штаба Карпина — Спортс»"), до этого навыпендривался на Личку.
Ходил как важный гусь, а потом услышал, как на него нашипел Леонид Слуцкий, и из гуся превратился в утенка.
Пошел извиняться на Спортс«», сказал, что всего его слова ничего не стоят толком. И перестал флексить, стал абсолютно не интересен", — отметил Егоров.
«Мои слова абсолютно некорректны, особенно по отношению к Карпину». Извинения Ролана Гусева в письме Спортcу«».
