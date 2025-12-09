Ричмонд
«Гусев ходил как важный гусь, а потом на него нашипел Слуцкий. И Ролан превратился в утенка, перестал флексить». Егоров о тренере «Динамо»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об извинениях главного тренера «Динамо» за слова о работе тренерского штаба Валерия Карпина.

Источник: Спортс"

«Ролан Гусев начал в “Динамо” с хорошего флекса, навыпендривался на Карпина (Гусев критиковал Луиса Мартинеса, тренера по физподготовке из штаба Карпина — Спортс»"), до этого навыпендривался на Личку.

Ходил как важный гусь, а потом услышал, как на него нашипел Леонид Слуцкий, и из гуся превратился в утенка.

Пошел извиняться на Спортс«», сказал, что всего его слова ничего не стоят толком. И перестал флексить, стал абсолютно не интересен", — отметил Егоров.

«Мои слова абсолютно некорректны, особенно по отношению к Карпину». Извинения Ролана Гусева в письме Спортcу«».

