Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
3.28
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.58
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСВ
1
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.05
П2
4.15
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.25
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Пике о «Реале»: «Люди ждали, что при Алонсо игра и результаты будут лучше — они зависят от Мбаппе, Хаби нужно время для внедрения идей. “Барса” делает шоу и претендует на все

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил выступления «Реала» при тренере Хаби Алонсо.

Источник: Спортс"

Вчера сообщалось, что «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи в матче против «Ман Сити» в Лиге чемпионов, отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби — Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги.

— Как вы оцениваете новый проект «Реала» с Хаби Алонсо?

— Люди ждали, что «Мадрид» будет лучше играть и добиваться лучших результатов при Хаби. Думаю, что результаты вовсе неплохие. Даже несмотря на то, что «Реал» сейчас находится под большим давлением, они все еще в деле.

Они хорошо выступают в Лиге чемпионов, но это правда, что их стиль игры во многом зависит от Мбаппе. Полагаю, что Хаби все еще нужно время, чтобы внедрить свои идеи.

— А что вы думаете о «Барселоне» Флика в этом сезоне?

— Я считаю, что шумихи вокруг было гораздо больше, чем заслуживало то, что на самом деле происходило на поле. Команда играет в том же духе, что и в прошлом сезоне.

Это очень атакующая команда, которая много рискует, но при этом делает прекрасное шоу, чего и хотят зрители. Они много забивают, но и пропускают, что вполне ожидаемо при системе Флика. Думаю, «Барса» претендует на все трофеи, — сказал Пике.