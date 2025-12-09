Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
3.28
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.58
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСВ
1
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.05
П2
4.15
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Юнион
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.25
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Брейдо о жалобе ЦСКА в ЭСК: «Судьи не уделяли достаточного внимания провокационным действиям игроков “Краснодара”. Незамеченным остался удар локтем в лицо Глебову, 2-я желтая Мойзесу вынесена в обычном единоборст

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал обращение клуба в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча со «Краснодаром» (2:3).

Клуб попросил рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса, которую защитник получил на 68-й минуте игры. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Конечно, мы не можем быть довольны судейством в матче с “Краснодаром”. Мы написали об этом в ЭСК. Считаем, что судейская бригада не уделяла достаточного внимания провокационным действиям отдельных игроков “Краснодара”. Незамеченным остался и удар локтем в лицо Глебову, но при этом была вынесена вторая желтая Мойзесу в обычном верховом единоборстве. Все эти эпизоды, включающие удаление, не могли не повлиять на исход встречи.

Мы понимаем, что матч получился сложным для арбитров, и не готовы списывать на судейство наше поражение. Первая часть сезона завершена, мы принимаем результат игры и уходим со своими планами на зимний перерыв. Но все же считаем принципиально важным озвучить наше недовольство", — сказал Брейдо.