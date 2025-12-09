Брейдо о жалобе ЦСКА в ЭСК: «Судьи не уделяли достаточного внимания провокационным действиям игроков “Краснодара”. Незамеченным остался удар локтем в лицо Глебову, 2-я желтая Мойзесу вынесена в обычном единоборст

Клуб попросил рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса, которую защитник получил на 68-й минуте игры. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Конечно, мы не можем быть довольны судейством в матче с “Краснодаром”. Мы написали об этом в ЭСК. Считаем, что судейская бригада не уделяла достаточного внимания провокационным действиям отдельных игроков “Краснодара”. Незамеченным остался и удар локтем в лицо Глебову, но при этом была вынесена вторая желтая Мойзесу в обычном верховом единоборстве. Все эти эпизоды, включающие удаление, не могли не повлиять на исход встречи.
Мы понимаем, что матч получился сложным для арбитров, и не готовы списывать на судейство наше поражение. Первая часть сезона завершена, мы принимаем результат игры и уходим со своими планами на зимний перерыв. Но все же считаем принципиально важным озвучить наше недовольство", — сказал Брейдо.