Брейдо о жалобе ЦСКА в ЭСК: «Судьи не уделяли достаточного внимания провокационным действиям игроков “Краснодара”. Незамеченным остался удар локтем в лицо Глебову, 2-я желтая Мойзесу вынесена в обычном единоборст

«Конечно, мы не можем быть довольны судейством в матче с “Краснодаром”. Мы написали об этом в ЭСК. Считаем, что судейская бригада не уделяла достаточного внимания провокационным действиям отдельных игроков “Краснодара”. Незамеченным остался и удар локтем в лицо Глебову, но при этом была вынесена вторая желтая Мойзесу в обычном верховом единоборстве. Все эти эпизоды, включающие удаление, не могли не повлиять на исход встречи.