Саттон о словах Салаха: «Он крайне эгоистичен. В “Ливерпуле” почти гражданская война, и чем он помог? Мо сделал это для себя, а не для команды. Можно было поговорить с тренером

Бывший форвард «Челси» и сборной Англии Крис Саттон назвал эгоистичным поведение вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Источник: Спортс"

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки — не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку клуба на матч Лиги чемпионов с «Интером».

«Он был честен и открыт, но делал все для себя, а не для команды. Он был крайне эгоистичен, потому что сейчас в “Ливерпуле” идет своего рода гражданская война, и этого не должно было быть.

Есть разные способы что-то предпринять — например, поговорить с тренером наедине, высказать ему все, что о нем думаешь, а он скажет, что думает о тебе. Это нормально, потому что все это останется в стенах кабинета тренера.

Но что хорошего может выйти из того, что сделал Салах? Мы видим Мо Салаха таким, какой он есть на самом деле, и все дело в его эгоизме.

Он действительно подвел сам себя. Теперь он так ужасно выглядит, и все о нем говорят, так чем же он нам помог?" — заявил Саттон в программе Monday Night Club в эфире BBC Radio 5 Live.

