Тренер «Кайрата» про 0:1 от «Олимпиакоса» в ЛЧ: «Сами помогли сопернику ошибкой в простой ситуации — уровень сказался. Не хватало агрессии, но ребята достойно играли»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:1).

"Помогли мы сопернику. В простой ситуации совершили ошибку. Уровень сказался. Но считаю, что ребята достойно играли. Проявляли характер, желание.

Наверное, первый тайм все-таки немного разочаровал, опять же не можем целостно проводить весь матч — волнами проходит игра. Соперник с первых минут интенсивно играл, и мы не справлялись с этим, некоторые игроки не успевали или не вошли в игру.

В тех моментах, которые у нас были, неправильно распоряжались мячом. Не действовали так, как мы до матча договаривались.

Соперник — хорошая команда, класс виден. Думаю, болельщикам понравилась игра, которая держала все 90 минут. Ничего страшного, будем двигаться дальше.

Мы не хотели прижиматься, иначе бы загнали к воротам. Нам хотелось отодвинуть игру от своих ворот. Но не хватало агрессии", — сказал Уразбахтин.