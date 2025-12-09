Пеп сказал «Алонсо не будет мочиться духами, у него все будет хорошо» перед матчем с «Реалом». Пресса в Мадриде при Моуринью писала, что Гвардиола «ссыт духами», обвиняя его в выс

Вчера сообщалось, что «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи в матче против «Сити», отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби — Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги.