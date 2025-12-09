Вчера сообщалось, что «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи в матче против «Сити», отношения главного тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби — Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Также Альваро Арбелоа в шорт-листе «сливочных». «Реал» после поражения от «Сельты» (0:2) отстал от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги.
«Он должен писать чем-то своим… Поскольку он не будет мочиться духами, у него все будет хорошо. Увидите», — заявил смеясь Гвардиола на пресс-конференции.
Испанский журналист и писатель Гильем Балаге, сотрудничающий с британскими СМИ, включая BBC, объяснил контекст этого выражения.
«Думаю, Пеп уже давно хотел сказать что-то подобное ??. Некоторые мадридские СМИ во времена Моуринью в “Реале” писали, что Пеп “ссал духами” — это отвратительное и глупое обвинение [в адрес Пепа] в высокомерии и уверенности в своем превосходстве над большинством.
Итак, сегодня на «Бернабеу» Пеп использовал старую цитату/обвинение, чтобы дать прессе, как он и он и заявил сдедом, хороший заголовок", — написал Балаге.