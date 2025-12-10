Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
4.20
X
2.35
П2
3.45
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
9.75
П2
42.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.65
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.45
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСВ
1
:
Атлетико
3
Все коэффициенты
П1
58.00
X
14.00
П2
1.09
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
1
:
Марсель
3
Все коэффициенты
П1
86.00
X
13.70
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Компани о победе «Баварии»: «Спортинг» — серьезный соперник. Карл просто «убийца», когда у него есть моменты. У него были и более удачные матчи, но он всегда на высоте"

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Спортингом» (3:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов и оценило игру Леннарта Карла.

Источник: Спортс"

17-летний хавбек забил победный гол мюнхенского клуба.

«Спортинг» — серьезный соперник, они не просто так входят в топ-8 в ЛЧ. Мы сохраняли спокойствие, даже пропустив первыми.

Леннарт всегда опасен. Честно говоря, у него были и более удачные матчи за нас, но он всегда на высоте. Когда у него появляются моменты, он просто «убийца». Это важно для нас.

Удивительно, что в его возрасте он представляет такую ​​угрозу, даже не проведя свой лучший матч. Он также играет в обороне вместе с командой. Хороший прогресс, но еще все впереди.

Мы рады возвращению Фонзи (Альфонсо Дэвиса — Спортс«“), прошло девять месяцев. Это хорошо для нас”, — сказал Компани.