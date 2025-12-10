Компани о победе «Баварии»: «Спортинг» — серьезный соперник. Карл просто «убийца», когда у него есть моменты. У него были и более удачные матчи, но он всегда на высоте"

17-летний хавбек забил победный гол мюнхенского клуба.
«Спортинг» — серьезный соперник, они не просто так входят в топ-8 в ЛЧ. Мы сохраняли спокойствие, даже пропустив первыми.
Леннарт всегда опасен. Честно говоря, у него были и более удачные матчи за нас, но он всегда на высоте. Когда у него появляются моменты, он просто «убийца». Это важно для нас.
Удивительно, что в его возрасте он представляет такую угрозу, даже не проведя свой лучший матч. Он также играет в обороне вместе с командой. Хороший прогресс, но еще все впереди.
Мы рады возвращению Фонзи (Альфонсо Дэвиса — Спортс«“), прошло девять месяцев. Это хорошо для нас”, — сказал Компани.