Ротен о 3-минутных перерывах на водопой на ЧМ: «Соккер — это не бейсбол или баскетбол, они убивают наш спорт. Новое поколение потребляет футбол не как мы, они переключаются быстрее»

На 22-й минуте — трехминутная пауза. Если ты не работаешь над тем, чтобы удержать внимание, зритель переключит канал и не вернется. Они убивают наш спорт. Американские виды спорта к этому привыкли. Соккер — это не бейсбол, не американский футбол и не баскетбол. Ты не можешь вот так просто вставлять паузы посреди тайма", — сказал Ротен.