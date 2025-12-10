Ямаль побил рекорд Мбаппе в ЛЧ по «гол+пас» для игроков не старше 18 лет — у вингера «Барсы» 7+7 в 28 играх

Ямаль проводит 28-й матч в турнире. Теперь на его счету 7 голов и 7 результативных передач в ЛЧ в возрасте не старше 18 лет — по этому показателю игрок сборной Испании побил рекорд выступающего за «Реал» форварда Килиана Мбаппе.
Отметим, что Ламин получил желтую карточку во втором тайме, которая стала для него третьей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит гостевой матч со «Славией» 21 января.
Кроме того, у Ямаля 8 голов и 9 результативных передач в 17 матчах сезона за каталонский клуб. Его подробная статистика — здесь.
