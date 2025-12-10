Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.00
П2
1.10
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
1
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Ямаль побил рекорд Мбаппе в ЛЧ по «гол+пас» для игроков не старше 18 лет — у вингера «Барсы» 7+7 в 28 играх

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отдал голевой пас на Жюля Кунде в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Источник: Спортс"

Ямаль проводит 28-й матч в турнире. Теперь на его счету 7 голов и 7 результативных передач в ЛЧ в возрасте не старше 18 лет — по этому показателю игрок сборной Испании побил рекорд выступающего за «Реал» форварда Килиана Мбаппе.

Отметим, что Ламин получил желтую карточку во втором тайме, которая стала для него третьей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит гостевой матч со «Славией» 21 января.

Кроме того, у Ямаля 8 голов и 9 результативных передач в 17 матчах сезона за каталонский клуб. Его подробная статистика — здесь.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (2:1, второй тайм).