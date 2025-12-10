Артета о связи травм «Арсенала» с перетренированностью: «Нет, потому что у нас нет времени тренироваться. Когда выпадают одни игроки, ты нагружаешь других — получается опасный круг»

"Нет, потому что у нас нет времени тренироваться. Сегодня мы работали 20 минут, так что точно дело не в переутомлении игроков. Но, очевидно, когда у тебя выпадают футболисты, ты нагружаешь других, и это приводит к последствиям — получается очень опасный круг.