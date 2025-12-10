Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
2
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
12.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
3.30
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
1
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСВ
2
:
Атлетико
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.11
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Артета о связи травм «Арсенала» с перетренированностью: «Нет, потому что у нас нет времени тренироваться. Когда выпадают одни игроки, ты нагружаешь других — получается опасный круг»

Игроки «Арсенала» получили 95 травм с начала прошлого сезона АПЛ — больше только у «Брайтона». В текущем сезоне у команды уже 28 травм, что является одним из самых высоких показателей в лиге.

Источник: Спортс"

Главного тренера лондонцев Микеля Артету спросили, не перетренировывает ли он игроков.

"Нет, потому что у нас нет времени тренироваться. Сегодня мы работали 20 минут, так что точно дело не в переутомлении игроков. Но, очевидно, когда у тебя выпадают футболисты, ты нагружаешь других, и это приводит к последствиям — получается очень опасный круг.

Нужно различать типы травм. Некоторые — долгосрочные, другие — возникли внезапно. Мы постоянно это анализируем. Мы сыграли много матчей при большом числе травмированных, и это создает сильное напряжение — а затем появляются новые травмы", — сказал Артета.