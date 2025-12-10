Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
1
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Защитник «Барсы» Гарсия шипами задел ногу Шаиби, судья не дал ему карточки. Экс-арбитр Фернандес заявил: «Это не красная, стоп-кадр вводит в заблуждение»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия избежал удаления за грубую игру в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:1).

Источник: Спортс"

На 39-й минуте Гарсия в центре поля попал шипами в ногу полузащитнику Фаресу Шаиби. Алжирец оказался на газоне, ему потребовалась помощь врачей.

Футболисты немецкого клуба намекали арбитру Давиде Массе на возможное удаление соперника, но Гарсия не получил даже желтой карточки.

«Немцы требуют красную карточку для Эрика Гарсии. Стоп-кадр вводит в заблуждение: каталонский игрок задел Фареса Шаиби шипами, не приложив реальной силы. Это не красная карточка», — написал бывший судья Павел Фернандес.

Изображение: кадр из Movistar.