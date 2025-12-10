Ричмонд
Робертсон об отмене гола «Ливерпуля» после ВАР: «Это заняло 7−8 минут. Если тратите столько времени, тогда оставляйте решение судьи на поле. 11-метровый выглядел легким, но такие фолы свистят везде»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о победе над «Интером» (1:0) в матче Лиги чемпионов и поделился мыслями насчет судейства в матче.

Источник: Спортс"

В первом тайме после просмотра ВАР судья Феликс Цвайер отменил гол защитника мерсисайдцев Ибраима Конате из-за игры рукой Юго Экитике. На 87-й минуте арбитр также с помощью ВАР назначил пенальти в пользу англичан — Алессандро Бастони в штрафной потянул Флориана Виртца за футболку. Удар с точки реализовал Доминик Собослаи.

"Большая победа. Мы знали, что направляемся в тяжелое место, против команды, находящейся в хорошем состоянии. Нам нужно было показать характер и упорство. Важно было не пропустить, а уже потом мы сумели забить гол.

Что касается игры рукой… По-моему, это заняло семь или восемь минут. Если вы тратите столько времени, тогда нужно придерживаться решения арбитра на поле. Нужно оставлять его решение. Пенальти выглядел легким, но такой же фол свистят где угодно на поле.

Нам всем это было нужно. Мы знаем, что результаты и игра были недостаточно хорошими. Для этого клуба важно быть в Лиге чемпионов. Это был огромный результат для всех нас", сказал Робертсон в интервью Amazon Prime.