Маркеджани о пенальти «Ливерпуля»: «Бастони мог отпустить футболку Виртца раньше. ВАР смотрел стоп-кадр, а не развитие эпизода. “Интер” не заслуживал поражения»

Главный судья Феликс Цвайер после подсказки ВАР, посмотрев повтор, назначил пенальти в ворота миланцев за то, что защитник Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца. Доминик Собослаи с точки забил победный гол.
"Строгое решение арбитра. Задержка была. ВАР анализировал эпизод скорее как стоп-кадр, чем в развитии.
Бастони мог отпустить футболку Виртца раньше. Это правда, что он задержал игрока «Ливерпуля», но… «Интер» не заслуживал поражения", — сказал итальянец в эфире Sky Sport.