Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17−18 в каждом тайме. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»

«Красные» на 87-й минуте получили право на пенальти: защитник миланцев Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца. Немец упал на газон после паузы.
Главный судья Феликс Цвайер не зафиксировал нарушение правил, однако коллеги на ВАР пригласили немца к монитору. Он изучил повтор и назначил пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.
Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта выразил возмущение данным решением.
"Вы создаете прецедент. Они говорят нам, что, согласно правилам, это пенальти, но проблема в том, что таких моментов 17−18 в каждом тайме.
Я мог бы останавливать каждый угловой и считать, сколько там задержек. О чем мы говорим? Это не имеет смысла. А потом еще эта сцена от Виртца. Судья идет к монитору и видит, как футболист приукрашивает!" — заявил Костакурта.