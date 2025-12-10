Ричмонд
Киву об 11-метровом «Ливерпуля»: «Судья был в отличной позиции и решил, что пенальти нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода. Надо относиться внимательнее к таким моментам»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о пенальти в пользу «Ливерпуля» в концовке матча команд в Лиге чемпионов (0:1).

Источник: Спортс"

На 87-й минуте арбитр Феликс Цвайер после просмотра ВАР назначил пенальти в пользу англичан — Алессандро Бастони в штрафной потянул Флориана Виртца за футболку. Удар с точки реализовал Доминик Собослаи.

"Я редко комментирую решения судей. Я говорю об уважении и о том, чему мы должны учить людей, особенно в Лиге чемпионов. Судья находился в отличной позиции, видел весь эпизод и решил, что пенальти там нет.

Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода. Мы должны принимать решения арбитров и учиться противостоять несправедливости, относиться к таким моментам внимательнее и пытаться концентрироваться на том хорошем, что мы можем делать", — сказал Киву.