Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
1
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли Мо, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о конфликте с вингером Мохамедом Салахом после победы над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки — не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку клуба на матч Лиги чемпионов с «Интером».

«Я разделяю эти вещи. Игрокам было очень тяжело пропустить гол на последней минуте в матче с “Лидсом”. Мы практически не дали сопернику ни одного шанса, и это было очень тяжело пережить. Это уже было эмоционально само по себе, и то, что произошло потом, тоже было эмоционально.

В распоряжении команды было 13 игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Мы пропустили тот гол, и потом многое было сказано.

Обычно такие вещи влияют и на игроков, потому что он [Салах] оказывал влияние и на клуб, и на игроков, поэтому футболистам никогда не бывает приятно, когда что-то случается с их партнером по команде.

Речь должна идти о том, что мы сделали сегодня здесь. Но я прекрасно понимаю, что и в пятницу на пресс-конференции все вопросы будут о Мо.

Все совершают ошибки в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня? Это уже другой вопрос.

У Конате в последнее время были сложные моменты, но он провел выдающийся матч", — сказал Слот в эфире Amazon Prime.

