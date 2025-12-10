Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли Мо, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки — не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку клуба на матч Лиги чемпионов с «Интером».
«Я разделяю эти вещи. Игрокам было очень тяжело пропустить гол на последней минуте в матче с “Лидсом”. Мы практически не дали сопернику ни одного шанса, и это было очень тяжело пережить. Это уже было эмоционально само по себе, и то, что произошло потом, тоже было эмоционально.
В распоряжении команды было 13 игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Мы пропустили тот гол, и потом многое было сказано.
Обычно такие вещи влияют и на игроков, потому что он [Салах] оказывал влияние и на клуб, и на игроков, поэтому футболистам никогда не бывает приятно, когда что-то случается с их партнером по команде.
Речь должна идти о том, что мы сделали сегодня здесь. Но я прекрасно понимаю, что и в пятницу на пресс-конференции все вопросы будут о Мо.
Все совершают ошибки в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня? Это уже другой вопрос.
У Конате в последнее время были сложные моменты, но он провел выдающийся матч", — сказал Слот в эфире Amazon Prime.
