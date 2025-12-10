Ричмонд
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября"

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил победу над ПСВ (3:2) в Лиге чемпионов.

"Мы гнули свою линию и высоко прессинговали, пусть даже играя на выезде. Мы прессинговали даже в те моменты, когда мяч был у их вратаря.

Матч длится 90 минут, и не думаю, что есть команды, которые могут доминировать все 90 минут. Есть моменты, когда инициативу забирает твой соперник. Тем более это Лига чемпионов.

Моя команда ни на мгновение не переставала следовать нашему плану на игру. Ни на секунду мы не снижали давление на соперника. Я очень рад, что после 0:1 мы повели 3:1. Потом стало 3:2. В итоге счет мог стать как 3:3, так и 4:2 в нашу пользу. Кстати, ПСВ не проигрывал с сентября", — сказал Симеоне.