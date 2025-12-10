Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября"

Моя команда ни на мгновение не переставала следовать нашему плану на игру. Ни на секунду мы не снижали давление на соперника. Я очень рад, что после 0:1 мы повели 3:1. Потом стало 3:2. В итоге счет мог стать как 3:3, так и 4:2 в нашу пользу. Кстати, ПСВ не проигрывал с сентября", — сказал Симеоне.