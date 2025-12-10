Ричмонд
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку — нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить “Интер”

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил выездную победу над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Источник: Sports

«Мы отставали от “Интера” на три очка, а если хочешь попасть в восьмерку, то нужно минимум 15 баллов. Лучшее, чего можно было добиться — это победить здесь. У них действительно хорошая команда. Но в целом мы показали хорошую игру.

Полузащита всегда очень помогает обороне, но игроки проявили огромную самоотдачу. Во втором тайме мы стали прессинговать выше. Мы решили задействовать лишнего игрока в обороне — вся команда отошла за линию мяча и старалась сохранить ворота в неприкосновенности. В итоге мы заработали пенальти", — сказал Слот.