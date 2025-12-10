Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан — футбольный регион с талантливыми людьми»

Можно назвать не один фактор, повлиявший на то, что «Динамо», как я считаю, недобрало очки в первой части сезона вопреки тому, на что имело право рассчитывать. Но, так или иначе, я остаюсь ответственным за результат. Если мы честны перед собой и друг перед другом, то нужные решения лежат на поверхности. И не приходится принуждать себя к ним. Даже если эти решения неприятны для тебя лично.