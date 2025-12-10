Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
1
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»

Игорь Корнеев заявил, что в «Динамо» ненадежная оборона и много средних игроков.

Источник: Спортс"

После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

«Динамо» — будто дырявое корыто. Ты знаешь, что залетит один, два, три мяча. Ты выходишь на поле, по сути, с отставанием в один‑два мяча. Осипенко — посредственный защитник. Он много забивает, но он же не форвард.

Очень нужно много «Динамо» поменять, чтобы сбалансировать команду. В команде много средних игроков. Исключения — Бителло, Сергеев, Тюкавин. Гладышев интересный, но ушел в тину. Бабаев интересный. Есть ребята, на которых можно в будущем ставить", — сказал бывший футболист сборной России.