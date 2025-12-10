Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
1
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил 8-е место команды в РПЛ после 18 туров.

Источник: Спортс"

— Вы приняли «Ахмат», который находился в непростом положении. Теперь команда находится в первой восьмерке. Что получилось и не получилось за это время?

— У меня простая философия — если есть конкретный запрос и предложение, можно о чем-то думать. Что-то получилось, что-то нет, но главное: мы делали то, что планировали.

В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы недобрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба.

Оценки пока давать рано, но я бы сказал — удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего.

— Что необходимо сделать, чтобы улучшить результаты?

— Ни одна команда в мире не играет все время на стабильно высоком уровне, не всегда выглядит свежо. С «Оренбургом» получилась непростая встреча — последний матч перед паузой всегда скомканный. Но при не самой лучшей игре мы добились результата. И этому нужно учиться.

Были встречи с «Локомотивом», «Ростовом», «Краснодаром», где мы показывали качественный футбол и заслуживали большего, но потеряли очки.

Ни одна команда не прошла первую часть чемпионата без спадов. Кто-то начал скомкано, кто-то просел по ходу турнира. И у нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять — добиваться результата там, где выиграть особенно сложно. Тем более когда действуешь хорошо, то нужен результат. Будем работать над этим, — сказал Черчесов.