«Брюгге» — «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдель».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.
«Арсенал» сыграет в гостях с «Брюгге» в 6-м туре Лиги чемпионов.
Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдель».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.