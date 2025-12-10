Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.78
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.02
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
1
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
2
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
2
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2

Тарханов о Тюкавине: «Самый сильный русский нападающий. Может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит»

Александр Тарханов назвал Константина Тюкавина из «Динамо» сильнейшим российским нападающим.

Источник: Sports

В 10 матчах сезона РПЛ на счету форварда 2 гола и 1 ассист.

— Тюкавин уже набрал форму?

— Он интересный футболист. Он, может, еще не набрал форму, но уже неплохо выглядит. Он самый сильный русский нападающий на сегодняшний день, — сказал заслуженный тренер России.

