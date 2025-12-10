Дочь Аленичева: «Для меня “Спартак” действительно на дне»

Ранее сообщалось, что дочь Аленичева опубликовала видео, подписав его так: «Это я с мужиками еду в бар голосовать за батю, чтобы он стал тренером “Спартака” и поднял его со дна ⚽️».
«Это видео залетело на 60−70 тысяч просмотров, даже не на 100 или 200. Где я со своими братьями еду на свой день рождения летом. Я написала, что еду в бар голосовать, чтобы отец поднял “Спартак” со дна. Для меня “Спартак” действительно на дне. И меня вообще он не волнует — “Спартак”. Я не болею ни за какую команду. Это первое. А второе — какое голосование, в каком баре? Я думаю, адекватные люди понимают, что это был кликбейт», — сказала Полина на новом видео, которое она опубликовала на своей странице в соцсети.
Первую часть нынешнего сезона РПЛ «Спартак» завершил лишь на 6-м месте в турнирной таблице.
Вадим Романов
Ролан Гусев
Максим Осипенко
19′
Иван Сергеев
61′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
84′
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
74′
35
Кристофер Мартинс
10
Маркиньос
56′
60′
47
Роман Зобнин
99
Андрей Лунев
2
Николас Маричаль
90+7′
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
55′
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
10
Бителло
33
Иван Сергеев
91
Ярослав Гладышев
57′
14
Эль Мехди Маухуб
55
Максим Осипенко
46′
4
Хуан Хосе Касерес
66′
70
Константин Тюкавин
75′
21
Антон Миранчук
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти