Дочь Аленичева: «Для меня “Спартак” действительно на дне»

«Это видео залетело на 60−70 тысяч просмотров, даже не на 100 или 200. Где я со своими братьями еду на свой день рождения летом. Я написала, что еду в бар голосовать, чтобы отец поднял “Спартак” со дна. Для меня “Спартак” действительно на дне. И меня вообще он не волнует — “Спартак”. Я не болею ни за какую команду. Это первое. А второе — какое голосование, в каком баре? Я думаю, адекватные люди понимают, что это был кликбейт», — сказала Полина на новом видео, которое она опубликовала на своей странице в соцсети.