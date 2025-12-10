Экс-защитник Египта Аль-Мухаммади — Каррагеру: «Салах стал легендой АПЛ в “Ливерпуле”, годами тащил сборную на себе. Не удивлен, что Роналду игнорировал тебя, а Месси и Моуринью критиковали»

Ранее Салах высказал критику в адрес «Ливерпуля» после того, как не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».
Экс-защитник «красных» Каррагер после этого заявил: «Я бы напомнил Салаху и его агенту, что до прихода в “Ливерпуль” он был известен как игрок, потерпевший неудачу в “Челси”. Ты не был большой звездой до того, как перешел в “Ливерпуль”. Ты ничего не выиграл с Египтом».
"Джейми, ты позор!
Салах полностью переписал свою историю благодаря упорному труду, смирению и выступлениям мирового класса.
Он не «провалился» в «Челси» — ему просто не дали шанса.
Он уехал в Италию, создал себя заново, затем пришел в «Ливерпуль» и стал: легендой Премьер-лиги; величайшим игроком Египта всех времен; одним из самых стабильных нападающих своего поколения.
Салах годами тащил Египет на себе, дважды вывел Египет на чемпионат мира после столь долгого перерыва, Салах заслужил все.
Неудивительно, что тебя игнорировал Криштиану Роналду. Неудивительно, что Месси тебя критиковал. Неудивительно, что Моуринью сказал, что ты ниже среднего уровня и даже не в топ-1000 защитников в Премьер-лиге", — написал Аль-Мухаммади в своем аккаунте в X.
Каррагер заявил, что Салах с Египтом «не участвует в крупных турнирах». Ему ответил экс-игрок сборной Аль-Мухаммади: «Джейми никогда не выигрывал крупные турниры. Горжусь победами на Кубке Африки».
Джейми Каррагер: «Я буду критиковать Салаха — он бросает мой клуб под автобус. Его игра против ПСВ — стыдоба».