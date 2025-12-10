Ричмонд
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Хиросиме» в матче азиатской ЛЧ.

Источник: Xiao Tao/VCG/VCG via Getty Images

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японской «Хиросиме» в матче шестого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча в Хиросиме завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Хаято Араки на 78-й минуте.

Это поражение стало четвертым для «Шанхая» в основном этапе турнира и третьим подряд. Клуб с 4 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице, «Хиросима», набрав 11 баллов, идет третьей.

В следующем туре «Шанхай» примет японский клуб «Матида Зельвия» 10 января. «Хиросима» в этот же день сыграет с малайзийской командой «Джохор Дарул Тазим» дома.