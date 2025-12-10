Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.98
П2
1.79
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.70
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.15
П2
2.83
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.68
X
5.37
П2
1.39
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.72
П2
7.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.99
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Ривалдо: «Когда Алонсо действует авторитарно, игроки расстраиваются, а ему нужно с ними сблизиться, как это делает Гвардиола. Не надо воевать со звездами из-за мелочей и постоянно их менять»

Ривалдо считает, что Хаби Алонсо сложно дается общение со звездами «Реала».

Источник: Спортс"

«Между игроками и тренером “Реала” что-то происходит. Алонсо нужно обладать авторитетом, но также нужно дружить с футболистами, особенно звездами — Винисиусом и Мбаппе например. Хаби нужно сблизиться с ними. Когда он пытается действовать слишком авторитарно, игроки расстраиваются.

Никто не хочет проигрывать специально, но обстановка ухудшается. Видно, что в «Реале» она не лучшая. Алонсо нужно вернуть этих игроков на свою сторону.

Гвардиоле это всегда удавалось. Хаби Алонсо этого и не хватает — умения сблизиться с ключевыми футболистами. Не воевать из-за мелочей, не заменять их постоянно.

Когда обстановка плохая, появляются слухи о желании футболистов уйти, как в случае с Винисиусом. Дело не в самом «Реале», а в обстановке. Мне кажется, там не хватает нормального диалога«, — отметил экс-полузащитник “Барселоны”.