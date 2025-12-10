Ривалдо: «Когда Алонсо действует авторитарно, игроки расстраиваются, а ему нужно с ними сблизиться, как это делает Гвардиола. Не надо воевать со звездами из-за мелочей и постоянно их менять»

«Между игроками и тренером “Реала” что-то происходит. Алонсо нужно обладать авторитетом, но также нужно дружить с футболистами, особенно звездами — Винисиусом и Мбаппе например. Хаби нужно сблизиться с ними. Когда он пытается действовать слишком авторитарно, игроки расстраиваются.
Никто не хочет проигрывать специально, но обстановка ухудшается. Видно, что в «Реале» она не лучшая. Алонсо нужно вернуть этих игроков на свою сторону.
Гвардиоле это всегда удавалось. Хаби Алонсо этого и не хватает — умения сблизиться с ключевыми футболистами. Не воевать из-за мелочей, не заменять их постоянно.
Когда обстановка плохая, появляются слухи о желании футболистов уйти, как в случае с Винисиусом. Дело не в самом «Реале», а в обстановке. Мне кажется, там не хватает нормального диалога«, — отметил экс-полузащитник “Барселоны”.