«Спартак» контактирует с Ивичем, но не надеется, что быстро договорится с тренером. Серб вряд ли согласится возглавить красно-белых до завершения сезона в ОАЭ (Metaratings)

«Спартак» по-прежнему рассматривает возможность назначения Владимира Ивича.

Источник: Спортс"

По информации Metaratings.ru, контакты красно-белых с бывшим главным тренером «Краснодара» продолжаются, но находятся не в активной фазе. В московском клубе «не испытывают иллюзий и не возлагают больших надежд на то, что в ближайшие месяцы удастся достичь соглашения с сербским специалистом».

Ивич вряд ли согласится возглавить «Спартак» до завершения сезона в ОАЭ — в настоящий момент он руководит «Аль-Айном», который лидирует в лиге после 8 туров.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. В ноябре клуб расторг контракт с Деяном Станковичем, исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

Ивич отказался возглавить «Динамо» — с тренером контактировал Бувач (Sport24).