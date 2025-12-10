Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.25
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Байер
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
1
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.95
П2
8.75
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
25.00
X
8.00
П2
1.15
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
16.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.32
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
1
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.95
П2
4.53
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Алонсо о Мбаппе в запасе на матч с «Сити»: «Килиан не очень хорошо себя чувствовал, посмотрим, выйдет ли в конце игры. Верим в Гонсало Гарсию, он многое может дать “Реалу”

Хаби Алонсо объяснил решение не включать Килиана Мбаппе в стартовый состав на игру с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

"Мбаппе не готов играть. Посмотрим, выйдет ли он в конце матча, но он чувствовал себя не очень хорошо. Дело не в том, что он не сможет выложиться на 100% или не хочет рисковать лишний раз. Риск есть, и нам нужно его оценить.

Понятно, что Килиан — это Килиан, но и Гонсало Гарсия многое может дать нам. Возможности появляются в любой ситуации. А Гонсало всегда был готов, он уже это доказывал. Мы полностью верим в него«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире Movistar.

«Реал» — «Манчестер Сити». Винисиус, Холанд, Беллингем и Доку в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00.