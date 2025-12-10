Алонсо о Мбаппе в запасе на матч с «Сити»: «Килиан не очень хорошо себя чувствовал, посмотрим, выйдет ли в конце игры. Верим в Гонсало Гарсию, он многое может дать “Реалу”

"Мбаппе не готов играть. Посмотрим, выйдет ли он в конце матча, но он чувствовал себя не очень хорошо. Дело не в том, что он не сможет выложиться на 100% или не хочет рисковать лишний раз. Риск есть, и нам нужно его оценить.
Понятно, что Килиан — это Килиан, но и Гонсало Гарсия многое может дать нам. Возможности появляются в любой ситуации. А Гонсало всегда был готов, он уже это доказывал. Мы полностью верим в него«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире Movistar.
«Реал» — «Манчестер Сити». Винисиус, Холанд, Беллингем и Доку в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00.