Саттон о словах Салаха: «Нелепая ситуация. Мы видим Мо таким, какой он есть на самом деле. Он эгоист, я ненавижу такое»

Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».
После этого «красные» не включили Салаха в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
"У него была феноменальная карьера. В этом сезоне он играет не так хорошо, его показатели снижаются, он уже не тот игрок. Внезапно он оказался вне состава на несколько игр и оказалось, что он не хочет жить по тем же правилам, что и другие игроки в раздевалке.
Я нахожу всю эту ситуацию абсолютно нелепой. Что хорошего может получиться из того, что он сделал? Что меня немного раздражает, так это то, что когда «Ливерпуль» показывает хорошие результаты, игроки выходят и говорят: «Это командный дух, мы все так здорово ладим, все замечательно».
А теперь мы видим Мо Салаха таким, какой он есть на самом деле. Он эгоист. Я ненавижу такое. Я думаю, что он действительно подвел себя.
Весь вопрос в том, кто уйдет — Слот или Салах? И как это может пойти на пользу тому, кто так сильно любит клуб?" — сказал Саттон.