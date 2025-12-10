Саттон о словах Салаха: «Нелепая ситуация. Мы видим Мо таким, какой он есть на самом деле. Он эгоист, я ненавижу такое»

"У него была феноменальная карьера. В этом сезоне он играет не так хорошо, его показатели снижаются, он уже не тот игрок. Внезапно он оказался вне состава на несколько игр и оказалось, что он не хочет жить по тем же правилам, что и другие игроки в раздевалке.