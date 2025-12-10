Агент Сафонов: «Говорят, что у Тюкавина упала результативность, но в 15 матчах у него 4+4 и заработанный пенальти. Он самый сильный нападающий в российском футболе»

Так что я считаю, что ему надо поставить большой плюс за эти полсезона. Не забывайте, что он вышел после серьезной травмы. У нас хотят закрыть пятилетку за три дня — но так не бывает. Я вижу, что у него горят глаза. Пока так будет, он будет двигаться дальше. И я не сомневаюсь, что будут предложения из Европы и отовсюду.