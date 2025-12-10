Агент Сафонов: «Говорят, что у Тюкавина упала результативность, но в 15 матчах у него 4+4 и заработанный пенальти. Он самый сильный нападающий в российском футболе»

— По Косте многие звонят и говорят: «Алексей, как же так, у Кости упала результативность?» Но он сыграл 15 матчей, четыре гола забил, четыре голевые передачи отдал, заработал пенальти. У него есть постоянная результативность.
У «Динамо» своеобразная игра. Но он играет на команду: ни разу не было, чтобы он где-то не доиграл, ноги убрал или еще что-то.
Так что я считаю, что ему надо поставить большой плюс за эти полсезона. Не забывайте, что он вышел после серьезной травмы. У нас хотят закрыть пятилетку за три дня — но так не бывает. Я вижу, что у него горят глаза. Пока так будет, он будет двигаться дальше. И я не сомневаюсь, что будут предложения из Европы и отовсюду.
— Вопрос с Европой этой зимой закрыт?
— Никогда не говори «никогда». Но я не буду рассказывать, что ему предлагают какие-то 10 миллионов в месяц. Сейчас самое главное, чтобы любимица всей семьи Теона (дочь Тюкавина) получила удовольствие от отдыха на Мальдивах, Костя хоть отдохнет с семьей. Это самое главное. У него нет задачи попасть в какую-либо команду и лишь бы уехать.
Надо хорошо пройти предсезонную подготовку и вернуться на свой уровень. Я считаю, что Костя сейчас — самый сильный нападающий в российском футболе.
— Костя уже стал зрелым нападающим. Да, ему 23 года, но в Европе это самый «сок».
— Понимаю, но политику не мы определяем. Есть определенные нюансы. Если бы все было по-другому, у него уже было бы игр 30 за сборную в официальных матчах, тогда было бы проще, была бы другая ситуация, — отметил агент.