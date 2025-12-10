Ричмонд
Главе «Аль-Холуда» Харбургу не нужен Салах: «Ему 33, в “Ливерпуле” ему выдали вагон денег, а он играет ниже своего уровня. Он не подходит нашей лиге. Я бы лучше взял Винисиуса»

Руководитель «Аль-Холуда» считает, что Мохамед Салах его команде не подходит.

Источник: Спортс"

«Даже среди общественности наблюдается серьезное беспокойство по поводу его перехода в лигу. Ему 33 года, в “Ливерпуле” ему выдали вагон денег, и с тех пор он играет намного ниже своего уровня.

Уверен, некоторым нравится его звездный статус, к тому же он из этого региона, но мое мнение таково: он не подходит нашей лиге. Выбирая между ним и Винисиусом, я бы взял последнего.

Надеюсь, мы будем пытаться подписывать 25-летних футболистов новой волны, а не парней вроде Салаха, для которых эта остановка будет последней в карьере", — сказал Бен Харбург.

«Мозгов у него — как у майского жука». Еще больше осуждения Салаха за интервью — и капелька поддержки.