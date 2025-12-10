Александр Медведев о лучших спортсменах России в 2025-м: «Овечкин и Мельникова — за выдающиеся достижения мирового значения»

«Лучшие хоккеист Александр Овечкин и гимнастка Ангелина Мельникова — за выдающиеся достижения мирового значения», — сказал Медведев.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в 2025 году побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас в активе россиянина 911 заброшенных шайб.
Ангелина Мельникова в этом году завоевала две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше