Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.75
X
2.65
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.75
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
52.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
0
:
Арсенал
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.80
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.20
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
10.70
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Александр Медведев о лучших спортсменах России в 2025-м: «Овечкин и Мельникова — за выдающиеся достижения мирового значения»

Советник председателя правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал лучших российских спортсменов по итогам 2025 года.

Источник: Спортс"

«Лучшие хоккеист Александр Овечкин и гимнастка Ангелина Мельникова — за выдающиеся достижения мирового значения», — сказал Медведев.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в 2025 году побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас в активе россиянина 911 заброшенных шайб.

Ангелина Мельникова в этом году завоевала две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше