Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.35
X
2.29
П2
2.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.10
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
76.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
0
:
Арсенал
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.50
П2
44.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
10.50
П2
82.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.60
П2
1.32
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

«Реалу» и «Челси» интересен Мурилло. «Ноттингем» может продать защитника дороже 55 млн фунтов (Daily Mail)

«Челси» и «Реал» проявляют интерес к Мурилло.

Источник: Спортс"

Лондонский клуб давно следит за защитником «Ноттингем Форест», сообщает Daily Mail. Мадридцы тоже внимательно наблюдают за его игрой.

Отмечается, что «лесники» не намерены продавать зимой ни бразильца, ни полузащитника Эллиота Андерсона. Если кто-то из них покинет клуб, то сумму трансфера, скорее всего, превысит рекордные для «Ноттингема» 55 миллионов фунтов — столько заплатил «Ньюкасл» за Энтони Элангу.

В текущем сезоне АПЛ Мурилло провел 9 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.