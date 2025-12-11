Ричмонд
Агент Тюкавина о желании форварда уехать в Европу в течение года-двух: «Он амбициозен и хочет играть в серьезном европейском клубе. Но не чтобы просто куда-либо запихнули»

Алексей Сафонов сообщил о готовности Константина Тюкавина уехать в другую страну в ближайшие годы.

Источник: Спортс"

— Учитывая возраст и перспективы, есть у него желание в ближайшие год-два попытаться переехать в Европу?

— Естественно. Он амбициозный парень и хочет играть в серьезном европейском клубе.

Но нет такого, что лишь бы уехать в какую-нибудь лигу. Мы уважаем контракт и те условия, которые предоставило «Динамо». Он сам пошутил и нормально ответил, что готов остаться в «Динамо» до конца карьеры, если команда будет выигрывать титулы. Если будет что-то меняться — это другое дело.

Но сейчас есть желание уехать — не просто убежать, а реально попробовать. Чтобы нас не просто куда-либо запихнули, а так, чтобы клуб пришел с официальным предложением, — заявил агент форварда «Динамо».

