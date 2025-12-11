Ричмонд
Эвра о словах Салаха: «Они немного напоминают интервью Роналду Моргану. Мохамеду больно, но не стоит так говорить о клубе публично. Мне кажется, он больше не сыграет за “Ливерпуль”

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал ситуацию с Мохамедом Салахом в «Ливерпуле».

Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».

После этого «красные» не включили Салаха в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

"Это немного напоминает мне интервью Криштиану Пирсу Моргану [в 2022 году]. Люди иногда забывают, что мы люди, и нам может быть больно. Когда я услышал, что сказал Салах, я почувствовал, что человеку очень больно. Он многого добился с клубом, но в то же время, когда ты играешь не очень хорошо, иногда нужно смириться с тем, что сидишь на скамейке запасных.

Мне кажется, он больше не сыграет за «Ливерпуль». Никогда не знаешь наверняка, «Ливерпуль» мог бы играть лучше без него, и, возможно, они отпустят его в январе.

Мне кажется, что это был слишком долгий год, он должен был уйти прошлым летом. Когда Садьо Мане ушел, я знал, что у «Ливерпуля» будут проблемы. Несмотря на то, что они выиграли чемпионат в прошлом сезоне, я знал, что в определенный момент у них возникнут проблемы.

Салах чувствует, что клуб бросает его под автобус, но никогда не стоит высказываться о клубе публично. Я не виню «Ливерпуль». Я не виню Салаха. Он человек. Он дал интервью. Он говорил от чистого сердца. Не всегда полезно говорить от чистого сердца. Мне кажется, это точка невозврата для Салаха", — сказал Эвра в интервью Stake.