Кобелев о «Спартаке»: «Денег тратится много, а люди приезжают и сидят на лавке. Не вижу пока предпосылок для стабилизации»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о проблемах «Спартака».

Источник: Спортс"

Красно-белые ушли на зимний перерыв на 6-м месте в таблице Мир РПЛ. У команды 29 очков, отставание от лидирующего «Краснодара» — 11 баллов.

— «Спартак» всегда заявляет о самых серьезных задачах, и тем не менее в последние годы его нередко лихорадит. Что не получалось на посту главного тренера команды у Деяна Станковича и надо ли дать шанс исполняющему обязанности главного тренера Вадиму Романову?

— (Смеется). От меня это не зависит. Я не знаю, как видит ситуацию руководство «Спартака». Но на протяжении многих сезонов клуб тратит огромные деньги на трансферы. Мы видели, как прошлой осенью «Спартак» феерил, а весной сильно сбавил. Сейчас вот рваная игра…

Я не вижу пока предпосылок для стабилизации. В первую очередь надо стабилизировать состав, тренерский штаб. Мы видим, что денег тратится огромное количество, а люди приезжают и сидят на лавке. О чем здесь можно говорить? — сказал Кобелев.