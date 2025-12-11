Ричмонд
Родриго о «Реале» после 1:2 от «Ман Сити»: «Люди извне предпринимают много попыток создать проблемы. Сейчас трудное время. Мы поддерживаем Алонсо, нам нужно единство»

Вингер «Реала» Родриго прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

"Наших усилий было недостаточно, мы расстроены. Мы провели отличный первый тайм, мы хотели начать уверенно и забили гол… нам нужно прибавлять.

В таких матчах все зависит от деталей, от стандартов… вот почему мы расстроены: мы практикуем это, но ошибки все еще случаются. Что ж, мы должны двигаться дальше.

Мне нужно было забить, я был не в лучшей форме, но в футболе такое случается. Я должен оставаться сосредоточенным, продолжать тренироваться. У меня все шло не очень хорошо, давайте посмотрим, верну ли я свою лучшую форму после этого гола.

Сейчас трудное время для игроков и для всех остальных, и я хотел показать, что мы поддерживаем нашего тренера [Хаби Алонсо]. Люди извне предпринимают много попыток создать проблемы, и я хотел сказать, что нам нужно единство, чтобы двигаться вперед и добиваться поставленных целей.

Свист? Требования от этого клуба высоки, мы должны принять это и совершенствоваться", — сказал Родриго.