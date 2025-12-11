Вальдано об 1:2: «Реал» был лучше «Сити» в 1-м тайме, но из-за двух ошибок проиграл. Алонсо хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение"

«В первом тайме “Реал” был лучше “Сити”, и из-за двух ошибок потерял преимущество, но Хаби [Алонсо] хорошо управлял командой, она умерла по-мадридски, что ставит тренера в выгодное положение», — сказал Вальдано.
Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался о поражении «Мадрида» от «Манчестер Сити» (1:2) в матче Лиги чемпионов.