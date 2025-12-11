Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Куртуа об 1:2: «Реал» должен был побеждать, мы контролировали игру с 60-й минуты. Если будем так играть, то будем выигрывать. Рюдигера толкали перед 1-м голом «Сити»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении от «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

Источник: Спортс"

"Мы забили первый гол… Я немного виноват в том, что они сравняли счет: мяч летел прямо в меня, но я не смог его поймать… Не знаю насчет пенальти, но перед тем, как они сравняли счет, Рюдигера толкали.

Во втором тайме они начали лучше, но с 60-й минуты мы взяли игру под свой контроль и заслуживали того, чтобы сравнять счет, мы должны были побеждать.

Хаби Алонсо? Мы не считаем этот матч экзаменом, мы хотим побеждать. Мы потеряли слишком много очков в чемпионате, но мы поддерживаем нашего тренера. Мы играли хорошо и выложились на 100%. Просто не сложилось, вот и все.

Мы должны сохранить эту интенсивность. Изменить ситуацию можно только победами. Сегодня мы проиграли, но если мы будем играть так же, как сегодня и как в матче с «Атлетиком», мы будем побеждать. Теперь нам предстоят матчи с «Алавесом», Кубок, «Севилья»… Посмотрим, сможем ли мы завершить год хорошо", — сказал Куртуа.