Куртуа об 1:2: «Реал» должен был побеждать, мы контролировали игру с 60-й минуты. Если будем так играть, то будем выигрывать. Рюдигера толкали перед 1-м голом «Сити»

Мы должны сохранить эту интенсивность. Изменить ситуацию можно только победами. Сегодня мы проиграли, но если мы будем играть так же, как сегодня и как в матче с «Атлетиком», мы будем побеждать. Теперь нам предстоят матчи с «Алавесом», Кубок, «Севилья»… Посмотрим, сможем ли мы завершить год хорошо", — сказал Куртуа.