Энрике о 0:0 с «Атлетиком»: «ПСЖ» заслуживал победы. Мы соответствуем уровню чемпионов Европы, учитывая, что у нас нет всех игроков"

"Матч был напряженным, очень сложным, особенно в первом тайме. Мы заслуживали победы, мы могли выиграть этот матч. Думаю, мы хорошо начали, было видно их высокий прессинг, у нас были моменты во втором тайме.
Уровень команды соответствует уровню чемпионов Европы, учитывая этот очень необычный старт сезона, когда у нас нет всех игроков. Я уверен в команде.
Результат досадный, но команда спокойна. Нам нужно выиграть еще один матч. Маркиньос? Не знаю, нужно подождать. Он сам попросил замену в перерыве — посмотрим завтра", — сказал Энрике.