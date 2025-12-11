Мадуэке о 3:0 с «Брюгге»: «Арсенал» может выиграть ЛЧ и АПЛ, мы в отличной форме. Команда очень сплоченная — в этом наша сила. Мы понимаем, что минут хватит всем"

"Первый гол получился красивым, второй — на добивании, но первый был просто отличный. Я в восторге от результата. Думаю, минимум, что я должен давать команде, — это создавать угрозу. Стремиться забивать и быть максимально полезным — это тот следующий уровень, которого мне нужно достичь, чтобы постоянно решать исход эпизодов и за клуб, и за сборную. Думаю, я могу выйти на этот уровень.