Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Мадуэке о 3:0 с «Брюгге»: «Арсенал» может выиграть ЛЧ и АПЛ, мы в отличной форме. Команда очень сплоченная — в этом наша сила. Мы понимаем, что минут хватит всем"

Нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке высказался о победе над «Брюгге» (3:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Англичанин сделал дубль.

"Первый гол получился красивым, второй — на добивании, но первый был просто отличный. Я в восторге от результата. Думаю, минимум, что я должен давать команде, — это создавать угрозу. Стремиться забивать и быть максимально полезным — это тот следующий уровень, которого мне нужно достичь, чтобы постоянно решать исход эпизодов и за клуб, и за сборную. Думаю, я могу выйти на этот уровень.

Команда очень сплоченная — это главное. Мы хотим, чтобы у каждого все получалось. Мы понимаем, что минут хватит всем. Все строится на коллективе, и мы знаем, что у каждого есть своя роль. В этом и сила нашей команды.

В прошлом матче Лиги чемпионов я уже забил, приятно оформить еще два. Надеюсь, смогу перенести эту форму и в АПЛ. Мы боремся на всех фронтах. Думаю, мы можем выиграть этот турнир и чемпионат — это и должно быть нашей целью. Сейчас мы в очень хорошей форме", — сказал Мадуэке в интервью TNT Sports.