Мадуэке о 3:0 с «Брюгге»: «Арсенал» может выиграть ЛЧ и АПЛ, мы в отличной форме. Команда очень сплоченная — в этом наша сила. Мы понимаем, что минут хватит всем"

"Первый гол получился красивым, второй — на добивании, но первый был просто отличный. Я в восторге от результата. Думаю, минимум, что я должен давать команде, — это создавать угрозу. Стремиться забивать и быть максимально полезным — это тот следующий уровень, которого мне нужно достичь, чтобы постоянно решать исход эпизодов и за клуб, и за сборную. Думаю, я могу выйти на этот уровень.
Команда очень сплоченная — это главное. Мы хотим, чтобы у каждого все получалось. Мы понимаем, что минут хватит всем. Все строится на коллективе, и мы знаем, что у каждого есть своя роль. В этом и сила нашей команды.
В прошлом матче Лиги чемпионов я уже забил, приятно оформить еще два. Надеюсь, смогу перенести эту форму и в АПЛ. Мы боремся на всех фронтах. Думаю, мы можем выиграть этот турнир и чемпионат — это и должно быть нашей целью. Сейчас мы в очень хорошей форме", — сказал Мадуэке в интервью TNT Sports.